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Глава Федерации фигурного катания России обвинил МОК и СМИ в травле Валиевой

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков осудил главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который подверг критике холодное отношение группы тренеров Этери Тутберидзе к Камиле Валиевой после ее проката произвольной программы на зимней Олимпиаде.

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"Последнее заявление главы МОК относительно холода к Валиевой со стороны тренеров группы Тутберидзе вызывает крайнее недоумение. Может быть, уважаемый господин президент включил не тот канал телевизора, или возникли помехи в трансляции, так как многомиллионная аудитория телезрителей и все те, кто находился в этот момент на арене, видели совершенно иную картину", - приводит слова Горшкова пресс-служба ФФККР.

Все, кто был рядом с Камилой в тот момент, - и ее окружение, и вся наша команда - делали все возможное, чтобы ее "поддержать в эту исключительно сложную минуту, поэтому нам более чем странно слышать, что те же структуры, которые, нарушая правила и законы, делали все, чтобы морально раздавить Камилу, теперь стараются переложить вину с больной головы на здоровую, обвиняя во всем команду Тутберидзе," - заявил Горшков.

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"Все, что на этих играх происходило вокруг Камилы и нашего тренерского штаба со стороны ряда официальных лиц и представителей СМИ, иначе как травлей назвать нельзя. Более того, отдельные заявления только нагнетали и без того взрывоопасную атмосферу вокруг Камилы и всей нашей команды, и, к сожалению, это прямо повлияло на ее выступление. Могу сказать, что находиться на Олимпийских играх в последние дни стало невыносимым испытанием для 15-летней девочки", - добавил Горшков.

"В сложившейся ситуации мы отчетливо понимали, что единственная возможность сохранить ее психическое здоровье - это как можно быстрее отправить ее домой, к семье, к родным и близким, - добавил президент федерации. - Вчера после проката, когда она вернулась в Олимпийскую деревню, посмотрели еще раз на ее состояние, поговорили с ней и приняли окончательное решение. Обратились с просьбой в штаб делегации организовать ей вылет ближайшим рейсом в сопровождении представителей федерации. Благодарны, что такую возможность нашли".

Что сказал глава МОК

Ранее в пятницу Бах заявил, что МОК был против допуска Валиевой к соревнованиям Олимпиады после обнародования информации о положительном допинг-тесте, а также подверг критике тренеров за холодный прием спортсменки после неудачного проката. "Из-за всего этого у меня не возникает особого доверия к ее ближайшему окружению. Это касается как того, что произошло в прошлом, так и будущего", - сказал глава МОК.

В Кремле заявили, что с уважением относятся к мнению Баха, выступившего с резкой критикой в адрес российского спорта и тренеров из-за ситуации вокруг Валиевой, но при этом не всегда согласны с ним. "Томас Бах - весьма и весьма авторитетный человек в спорте, возглавляет МОК. Поэтому, конечно, мы с уважением относимся к его мнению, но мы необязательно с ним соглашаемся", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать критические высказывания Баха.

Валиева и скандал на Олимпиаде

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Сборная ОКР 7 февраля победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, однако церемония награждения была отложена. Стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире 15-летней Валиевой, и наложило на фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля. 14 февраля судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании.

фигурное катание Камила Валиева Олимпиада

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