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Южная Корея не будет бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что правительство страны не рассматривает вопрос о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом он сообщил в Канберре на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

Южнокорейский лидер отметил, что ни США, ни какие-либо другие страны не обращались к Сеулу с просьбой присоединиться к дипломатическому бойкоту.

Ранее о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине объявил ряд стран, в том числе США, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и Канада. Дипломатический бойкот предусматривает, что официальные лица не будут присутствовать на мероприятиях Игр, но спортсмены смогут участвовать.

Свое решение эти страны объяснили нарушением в Китае прав человека, в частности, уйгурского населения в Синьцзяне.

Китай Южная Корея Мун Чжэ Ин Олимпиада-2022

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