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Назван состав сборной России на матч против Словакии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным определился с составом национальной команды на матч третьего тура проходящего в Риге чемпионата мира против Словакии.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), в игре против Словакии будут задействованы:

вратари – Александр Самонов (Иван Бочаров);

полевые игроки (в звеньях) - Артем Зуб – Никита Задоров, Александр Барабанов – Максим Шалунов – Дмитрий Воронков; Владислав Гавриков – Иван Проворов, Антон Слепышев – Павел Карнаухов – Сергей Толчинский; Игорь Ожиганов – Рушан Рафиков, Андрей Кузьменко – Иван Морозов – Антон Бурдасов; Григорий Дронов, Артем Швец-Роговой - Владисоав Каменев – Евгений Тимкин, Эмиль Галимов.

Матч пройдет в понедельник и стартует в 16:15 мск. Команды являются лидерами группы А, набрав в двух матчах по 6 очков.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча.

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