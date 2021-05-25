Швеция после двух поражений разгромила Швейцарию

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швеции нанесли поражение соперникам из национальной команды Швейцарии в матче чемпионата мира в Риге.

Результат встречи - 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) в пользу Швеции.

Шведы победили благодаря дублю Йеспера Фредена (9-я и 31-я минуты), а также голам Адриана Кемпе (10), Виктора Олофссона (23, в большинстве), Магнуса Нюгрена (42,в большинстве), Нильса Лундквиста (48) и Хенрика Теммернеса (51).

Швейцария и Швеция являются соперниками сборной России по группе А. Российская команда сыграет с ними 29 и 31 мая, соответственно.

Швейцария делит с Россией вторую строчку в таблице группы. У каждой команды по 6 очков, но у россиян преимущество по дополнительным показателям. Швеция, одержавшая первую победу на турнире, имеет в активе 3 очка и занимает шестое место. Во главе группы - Словакия (9 баллов).

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.