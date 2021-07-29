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Российский дзюдоист Ильясов выиграл бронзу ОИ-2020 в весе до 100 кг

Российский дзюдоист Ильясов выиграл бронзу ОИ-2020 в весе до 100 кг
Нияз Ильясов
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российский дзюдоист Нияз Ильясов победил грузина Варлама Липартелиани в поединке за бронзовую медаль летней Олимпиады в Токио.

Соперники представляют весовую категорию до 100 кг.

Бронзовым призером в этой весовой категории также является португалец Жорже Фонсека.

Обладателем золотой медали стал Аарон Вольф, в финале он нанес поражение представителю Южной Кореи Чо Гу Хаму.

Медаль стала 26-й в копилке команды Олимпийского комитета России - 7 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых.

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