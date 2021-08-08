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Россияне выиграли 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Обобщение

Россияне выиграли 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Обобщение
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина в соревновании дуэтов на ОИ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В столице Японии завершились соревнования в рамках летних Игр-2020.

Изначально они должны были пройти в прошлом году, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса. По той же причине олимпийские старты проходили без присутствия зрителей - на аренах, помимо спортсменов и тренеров, могли находиться только представители официальных делегаций.

Российские спортсмены в свете решения Спортивного арбитражного суда (CAS) выступали под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна РФ в честь их побед звучал фрагмент из концерта Петра Чайковского.

Лучше, чем в Рио

В общей сложности россияне дали повод включить эту композицию на церемониях награждения два десятка раз: отечественные атлеты заработали 20 наград высшего достоинства. Также на их счету 28 серебряных и 23 бронзовые медали, всего - 71. На Играх в Токио они перекрыли достижение сборной на Олимпиаде-2016 и по золотым медалям, и по общему количеству наград. В Бразилии пять лет назад россияне завоевали 56 медалей, в том числе 19 - золотых.

При этом в Рио-де-Жанейро сборная России стала четвертой в медальном зачете (расположение зависит от числа золотых медалей, а не общего количества наград), а в Токио - пятой. Но на Играх-2020 россияне могли занять и более высокое место, если бы более успешно выступили в решающих стадиях ряда дисциплин. Так, сборные России проиграли в финалах мужского и женского турниров по баскетболу 3х3, некоторых фехтовальных дисциплин, турниров по мужскому пляжному, а также классическому волейболу, женскому гандболу.

Кроме того, отечественные эксперты сошлись во мнении о том, что судьи понизили оценки россиянкам в личном и командном многоборье соревнований по художественной гимнастике. В обеих дисциплинах представительницы России заняли второе место, впервые с 1996 года оставшись без золотых медалей.

"Многие достижения можно назвать историческими"

Между тем выступление российских олимпийцев признано успешным.

"Эти Игры стали успешными для нашей команды, наши прогнозы полностью подтверждаются, а в ряде видов спорта мы даже не ожидали таких результатов. Свой потенциал команда реализовала", - сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков накануне на пресс-конференции.

"Что касается задач, то мы должны были выступить лучше, чем на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, и количество наград уже сейчас говорит о том, что эта задача выполнена", - отметил он.

"У нас была задача не занять третье место, а побороться за него. На этих Играх наша команда стремление бороться за третье место продемонстрировала", - подчеркнул глава ОКР.

Министр спорта Олег Матыцин поблагодарил российских спортсменов за успешное выступление.

"Многие достижения, которые мы показали, можно назвать историческими. У нас широкий спектр наград по многим видам спорта. Поэтому мы удовлетворены результатом, я считаю выступления успешным", - сказал Матыцин ранее в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Рекорд синхронистки Ромашиной

Российские олимпийцы получили награды в спортивной гимнастике, синхронном плавании, легкой атлетике, боксе, фехтовании, пулевой стрельбе, плавании, тхэквондо, теннисе, борьбе, баскетболе 3х3, стрельбе из лука, пляжном волейболе, академической гребле, художественной гимнастике, волейболе, прыжках в воду, велотреке, дзюдо и гандболе.

По несколько золотых медалей было завоевано в фехтовании, единоборствах, плавании, синхронном плавании, пулевой стрельбе, спортивной гимнастике. В некоторых финалах борьбу за золото и серебро вели только россияне. По две золотые медали - на счету пловца Евгения Рылова, стрелка Виталины Бацарашкиной, фехтовальщицы Софии Поздняковой, синхронистки Светланы Ромашиной. Ромашина с учетом предыдущих Олимпиад стала семикратной олимпийской чемпионкой - наивысшее достижение в ее виде спорта.

Медальный зачет выиграла сборная США, которая долгое время отставала от лидирующего Китая. На счету американцев 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых медали. Второе место занял Китай (38-32-18). Третьи - хозяева Олимпиады японцы (27-14-17). Четвертое место у сборной Великобритании (22-21-22).

По общему количеству наград россияне, получившие 71 награду, уступили лишь США (113) и Китаю (88).

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже.

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Хроника 22 апреля – 08 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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