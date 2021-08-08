Россия заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сборная России заняла пятую позицию в общем медальном зачете Олимпийских игр, которые в воскресенье завершаются в Токио.

Всего на счету российских спортсменов 20 золотых медалей, 27 серебряных и 23 бронзовых. При этом женская сборная России по гандболу в настоящий момент играет в финале и, таким образом, в активе россиян будет еще либо серебро, либо золото. Но на позициях команды результат не отразится.

Медальный зачет выиграла сборная США, которая долгое время отставала от лидирующего Китая и вышла в лидеры в заключительный день Олимпиады. На счету американцев 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медалей. Второе место занял Китай (38-32-18). Третьи - хозяева Олимпиады японцы (27-14-17). Четвертое место у сборной Великобритании (22-21-22).

По общему количеству наград россияне, получившие 71 награду, уступили лишь США (112) и Китаю (88).

Российские олимпийцы получили награды в спортивной гимнастике, синхронном плавании, легкой атлетике, боксе, фехтовании, пулевой стрельбе, плавании, тхэквондо, теннисе, борьбе, баскетболе 3х3, стрельбе из лука, пляжном волейболе, академической гребле, художественной гимнастике, волейболе, прыжках в воду, велотреке, дзюдо и гандболе.