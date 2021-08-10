Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт
Поиск

Эксперты оценили затраты на ОИ в Токио почти в $30 млрд

Это в четыре раза больше, чем изначально запланировано

Эксперты оценили затраты на ОИ в Токио почти в $30 млрд
Эксперты оценили затраты на ОИ в Токио почти в $30 млрд
Фото: Vincent Kalut / Photonews via Getty Images

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Затраты на организацию и проведение Олимпийских игр в Токио могут оцениваться в почти $30 млрд, пишет во вторник газета "Фигаро" со ссылкой на исследование MoneyTransfers.com на основе данных компании Statista и Всемирного банка.

Согласно этому исследованию, ввиду дополнительных мер по обеспечению безопасности из-за коронавируса общая сумма, затраченная на Олимпиаду, может составить $28 млрд.

СпортЛетняя Олимпиада в Токио официально завершиласьЛетняя Олимпиада в Токио официально завершиласьЧитать подробнее

Издание отмечает, что это сумма в четыре раза выше, чем предполагалось изначально: организаторы в 2013 году рассчитывали потратить $7,3 млрд.

Указывается, что Игры в Токио могут стать самыми дорогими в истории проведении Олимпиад.

Между тем, согласно подсчетам университета Оксфорда, суммарная стоимость Олимпиады была все же ниже - около 20 млрд евро.

"Фигаро" также пишет, что за время проведения Олимпийских игр в 20-м веке, расходы на организацию всегда превышали изначально планируемый бюджет. Так, в 2021 году издание The Economist сообщало, что расходы в среднем на 175% превышают первичные оценки расходов. В Рио-де-Жанейро в 2016 году организаторы потратили на 325% больше средств, чем планировалось.

Как отмечает газета, организаторы Игр в Париже, которые должны пройти в 2024 году, рассчитывали изначальный бюджет в 6,8 млрд евро. Однако сумма может увеличиться. В частности, уже принято решение выделить дополнительные 100 млн евро на безопасность в условиях кризиса в области здравоохранения.

Олимпиада-2020 в Токио

25
Во время соревнований по художественному плаваниюМарафонский заплыв на 10 км среди мужчинФранцузская спортсменка Гаэль Найо-Кетчанке выступает на соревнованиях по тяжелой атлетикеПредставительница Малайзии Джун Хун Чонг во время соревнований по прыжкам в водуЛегкоатлеты из Катара и Италии, разделившие золото в прыжках в высотуВыступление российских синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы РомашинойСпортсменка Руги Диалло во время соревнования в тройном прыжке у женщинАмериканский легкоатлет Рай БенджаминВелосипедистки во время соревнований по BMX Racing в ТокиоЭстер Цинь (Австралия) в предварительном раунде соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплинаЕгипетский игрок в настольный теннис Омар АссарБританские прыгуньи в воду Лоис Тулсон и Иден ЧенгМужская сборная России по спортивной гимнастике побеждает в командном турнире в многоборьеЧлен тренерского штаба сборной МонголииУкраинец Игорь Рейзлин против француза Ромена Канноне в полуфинале олимпийского турнира по фехтованиюВо время индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплинаЯпонский спортсмен Йоичи Итоказу во время соревнований по тяжелой атлетике среди мужчин в весовой категории до 61 кгВо время баскетбольного матча между Францией и СШАРоссийская пловчиха Юлия Ефимова во время заплыва на 100 м брассом в полуфинале Олимпийских игрНидерландский гонщик Матье ван дер Пул падает на соревнованиях по маунтинбайкуВо время соревнований по софтболу на летних Олимпийских играхКанадские синхронистки Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини-БольеИндонезийский серфер Рио Вайда во время третьего раунда соревнований по серфингу среди мужчинГимнаст из США Броди МэлоунВо время турнира по пляжному волейболу на летней Олимпиаде-2020
Во время соревнований по художественному плаванию
Олимпиада-2020

Новости по теме

Олимпиада Tokyo 2020

Летняя Олимпиада в Токио официально завершилась

Летняя Олимпиада в Токио официально завершилась

Россияне выиграли 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Обобщение

Россияне выиграли 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Обобщение

Женская сборная России по гандболу стала серебряным призером Олимпиады

Россия заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Женская сборная США по волейболу впервые выиграла Олимпиаду

Женская сборная США по волейболу впервые выиграла Олимпиаду

Олимпиада. Финишная прямая. Онлайн

Олимпиада. Финишная прямая. Онлайн

Винер-Усманова связала с судейскими манипуляциями результат гимнасток на ОИ

Россия вновь осталась без золота в художественной гимнастике

Россия вновь осталась без золота в художественной гимнастике

Россия поднялась на четвертое место ОИ в общем зачете по итогам дня

Сборная России по волейболу проиграла Франции в финале Олимпиады

Фотогалереи

Российские триумфаторы Олимпиады-2020
16

Российские триумфаторы Олимпиады-2020

Олимпийские падения
14

Олимпийские падения

Олимпиада-2020 в Токио
25

Олимпиада-2020 в Токио

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Контракт Месси с ПСЖ подпишут по схеме "2+1"

Контракт Месси с ПСЖ подпишут по схеме "2+1"

СМИ сообщили о возобновлении переговоров "Барселоны" с Месси

"Рубин" одержал волевую победу над "Ахматом" в матче РПЛ

"Динамо" одержало третью подряд победу в РПЛ, обыграв ЦСКА

"Динамо" одержало третью подряд победу в РПЛ, обыграв ЦСКА

"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче под руководством Семина

Летняя Олимпиада в Токио официально завершилась

Летняя Олимпиада в Токио официально завершилась

Россияне выиграли 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Обобщение

Россияне выиграли 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Обобщение

Женская сборная России по гандболу стала серебряным призером Олимпиады

Россия заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');