Олимпиада TOKYO 2020

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Чемпионы токийской Олимпиады получат по 4 млн руб.

Чемпионы токийской Олимпиады получат по 4 млн руб.
Чемпионы токийской Олимпиады получат по 4 млн руб.
Фото: Du Yang/China News Service via Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило размер денежных вознаграждений для победителей и призеров Олимпийских игр в Токио.

Согласно распоряжению, которое подписал премьер РФ Михаил Мишустин, вознаграждение за золотую медаль составит 4 миллиона рублей, за серебряную медаль - 2,5 млн рублей, за бронзовую - 1,7 млн рублей.

Аналогичные премии предусмотрены победителям и призерам предстоящих летних Паралимпийских игр.

В документе отмечается, что тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов к Олимпиаде, также получат денежное вознаграждение. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.

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