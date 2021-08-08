Олимпиада TOKYO 2020

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Художественная гимнастика05:00Женщины, Финал  Болгария Россия ИталияПодробнее

Женская сборная США по волейболу впервые выиграла Олимпиаду

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Волейболистки сборной США по волейболу нанесли поражение команде из Бразилии в финале Олимпиады-2020, которая в воскресенье завершается в Токио.

Американки выиграли встречу со счетом 3:0 (25:21, 25:20, 25:14).

Таким образом, сборная США впервые в истории завоевала "золото" Олимпийских игр, Бразилия получила серебряные медали.

В матче за "бронзу" встречались Сербия и Южная Корея. Сильнее оказались сербские волейболистки - 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).

Сборная России смогла дойти до 1/4 финала, где уступила Бразилии.

Олимпиада-2020

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