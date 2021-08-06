Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт
Поиск
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия ИндияПодробнееЛёгкая атлетика13:20Женщины, Финал  США Россия ВеликобританияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия Сан-МариноПодробнее

Олимпиада. 6 августа. Онлайн

22 комплекта наград будет разыграно на Олимпиаде в пятницу

Олимпиада. 6 августа. Онлайн
Олимпиада. 6 августа. Онлайн
Фото: AP/ТАСС

09:57

Волейболистка сборной Бразилии Тандара Кайшета временно отстранена в связи с подозрениями в употреблении допинга, говорится в заявлении Олимпийского комитета Бразилии.

Отмечается, что комитет в пятницу утром получил соответствующее уведомление от бразильского управления допинг-контроля: тест спортсменки дал положительный результат.

Тестирование проводилось 7 июля во внесоревновательный период.

09:25

А Хулио Ла Крус стал двукратным олимпийским чемпионом

09:23

Серебро завоевал Гаджимагомедов

09:20

Увы, проиграл этот бой российский спортсмен

09:18

По очкам после второго раунда впереди Хулио Ла Крус

09:17

Упал кубинский боксер, но как нокдаун это не засчитали

09:15

Атакует наш боксер - не на судей, на соперника

09:14

После первого раунда четыре судьи из пяти проголосовали за кубинца

09:10

Соперники выходят на ринг!

09:04

Речь - о весовой категории до 91 кг!

09:03

Его соперник - кубинец Хулео Ла Крус!

09:02

А совсем скоро наш боксер боксер Муслим Гаджимагомедов будет драться за золото в финале!

08:41

Наша спортсменка уступила представительнице Китая. Ну, уступила и уступила - с кем не бывает?

08:40

Правда, новости про бронзу в боксе носят и грустный оттенок, ведь такую медаль дают за поражение в полуфинале (автоматически), а не за победу в поединке за третье место (здесь не проводятся).

08:39

И есть первая российская медаль! Наш боксер Зенфира Магомедалиева завоевала бронзу в категории до 75 кг!

08:25

Сегодня будет разыграно 22 комплекта наград, включая среди россиян - благо они будут участвовать в финалах!

08:24

"Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию очередного соревновательного для летней Олимпиады в Токио!

08:24

Здравствуйте, уважаемые любители спорта!

Олимпиада-2020

Новости по теме

Олимпиада Tokyo 2020

Волейболистку сборной Бразилии после матча с Россией отстранили за допинг

Российский боксер Магомедалиева стала бронзовым призером ОИ

Российский боксер Магомедалиева стала бронзовым призером ОИ

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Франция стала соперником мужской сборной России по волейболу в финале ОИ

Россияне впервые в истории ОИ вышли в финал турнира по пляжному волейболу

Россияне впервые в истории ОИ вышли в финал турнира по пляжному волейболу

Россиянка Сидорова стала серебряным призером ОИ в прыжках с шестом

Россиянин Найфонов завоевал бронзу ОИ в соревновании борцов

Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото ОИ

Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото ОИ

Российский борец вольного стиля Сидаков вышел в финал ОИ

Российский боксер Батыргазиев выиграл золото Олимпиады

Российский боксер Батыргазиев выиграл золото Олимпиады

Фотогалереи

Российские триумфаторы Олимпиады-2020
13

Российские триумфаторы Олимпиады-2020

Олимпийские падения
14

Олимпийские падения

Олимпиада-2020 в Токио
23

Олимпиада-2020 в Токио

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Волейболистку сборной Бразилии после матча с Россией отстранили за допинг

Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебро в весе до 91 кг

Российский боксер Магомедалиева стала бронзовым призером ОИ

Российский боксер Магомедалиева стала бронзовым призером ОИ

МОК лишил аккредитации двух членов белорусской делегации на ОИ в Токио

Месси покинул "Барселону"

Месси покинул "Барселону"

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Франция стала соперником мужской сборной России по волейболу в финале ОИ

Россияне впервые в истории ОИ вышли в финал турнира по пляжному волейболу

Россияне впервые в истории ОИ вышли в финал турнира по пляжному волейболу

Россиянка Сидорова стала серебряным призером ОИ в прыжках с шестом

Россиянин Найфонов завоевал бронзу ОИ в соревновании борцов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');