Олимпиада. 6 августа. Онлайн
22 комплекта наград будет разыграно на Олимпиаде в пятницу
Волейболистка сборной Бразилии Тандара Кайшета временно отстранена в связи с подозрениями в употреблении допинга, говорится в заявлении Олимпийского комитета Бразилии.
Отмечается, что комитет в пятницу утром получил соответствующее уведомление от бразильского управления допинг-контроля: тест спортсменки дал положительный результат.
Тестирование проводилось 7 июля во внесоревновательный период.
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