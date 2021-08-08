Олимпиада. Финишная прямая. Онлайн
Гандболистки сборной России сыграют в финале с Францией
При счете 7:9 сборная России оказывается в большинстве. И гол! Анна Вяхирева точна! 8:9!
7:8 - уже проигрываем. Это и есть гандбольные качели
Дмитриева вышла на ударную позицию и поразила ворота соперниц - 7:6!
Вратарь сборной России Анна Седойкина отражает опасный бросок!
6:6! Дмитриева делает счет равным!
Екатерина Ильина вышла со скамейки запасных, пробила семиметровый (гол!) и вернулась на скамейку обратно - 5:6!
Право на семиметровый удар получила Россия. Но при счете 4:6
Дарья Дмитриева точна - 4:5
3:5
Оставшиеся в меньшинстве француженки все же смогли разыграть мяч так, чтобы без видимых (для диванного, типа меня, эксперта) помех точно завершить атаку броском - 3:4, наши проигрывают
3:3. Не смогли россиянки развить преимущество, а две результативные атаки пропустили
3:1 в пользу сборной России! Это Анна Вяхирева точна в контратаке!
2:1 - вперед выходят россиянки!
Виктория Калинина, вставшая в ворота вместо Анны Седойкиной, отразила сейчас семиметровый удар!
Сравнила счет Полина Ведехина - 1:1. Вскоре Франция забила вновь, но гол не засчитали
Первый гол - на счету француженок. Но не с игры, а с гандбольного пенальти. Россия проигрывает 0:1
Матч Россия - Франция начался!
Женская сборная США в трех партиях разобралась с Бразилией в финальном матче волейбольного турнира (и, к сведению, стала чемпионом Олимпиады). Стремление американок объяснимо: надо успеть к просмотру финального матча женского гандбольного турнира Россия - Франция!!!
Кениец Элиуд Кипчоге пошел (побежал?) на принцип: соблюсти все правила социальной дистанции. В мужском марафоне он оторвался ото всех и прибежал к финишу в одиночестве! Поздравляем чемпиона!
Вот так налегке финишировал победитель МАРАФОНА ??— Матч ТВ (@MatchTV) August 8, 2021
?? Всех поприветствовал
?? Пофоткался
?? И не запыхался
Легкая утренняя 42-километровая пробежка Кипчоге pic.twitter.com/PgK0qU6vo1
Сейчас идут оставшиеся финалы в боксерских турнирах. Увы, без участия наших
Наши красотки. Наши героини. Несмотря ни на что ???— Матч ТВ (@MatchTV) August 8, 2021
Забросай девчонок лайками. Они этого заслужили ??
?? Getty Images pic.twitter.com/Al2FDJY8Ik
Снова серебро. Снова слезы ????— Матч ТВ (@MatchTV) August 8, 2021
Наши девушки выступили красиво, но не смогли отыграть отставание в групповом многоборье
Девочки, вы все равно самые лучшие! pic.twitter.com/MhxIU7qblr
Сейчас за золото олимпийского турнира борьбу ведут волейболистки. Команда США выиграла у бразильянок две партии, выигрывает и в третьей - 17:9. Кажется, я догадываюсь, в какую из Америк - Северную или Южную - улетят золотые медали
Реакция руководителя Всероссийской федерации художественной гимнастики
Винер-Усманова связала с судейскими манипуляциями результат гимнасток на ОИ— Интерфакс (@interfax_news) August 8, 2021
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Жаль, конечно. Но все же поздравим россиянок с медалью. Они заслужили похвалу и слова благодарности в с вой адрес.
Впервые с 1996 года Россия без золота в обеих дисциплинах - личном и командном многоборье
Одну медаль мы сегодня уже выиграли - серебро в групповом многоборье в художественной гимнастике. Или: проиграли здесь золото
Сегодня - заключительный соревновательный день, мы начинаем текстовую трансляцию незадолго до старта матча женских сборных России и Франции по гандболу. Действующий чемпион Олимпиады (Россия) против действующего серебряного призера
Увы, подходит к концу летняя Олимпиада-2020 в Токио
Всем здравствуйте!