Олимпиада. Финишная прямая. Онлайн

08:50

Сейчас за золото олимпийского турнира борьбу ведут волейболистки. Команда США выиграла у бразильянок две партии, выигрывает и в третьей - 17:9. Кажется, я догадываюсь, в какую из Америк - Северную или Южную - улетят золотые медали