Олимпиада TOKYO 2020

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Художественная гимнастика05:00Женщины, Финал  Болгария Россия ИталияПодробнее

Олимпиада. Финишная прямая. Онлайн

Гандболистки сборной России сыграют в финале с Францией

Олимпиада. Финишная прямая. Онлайн
Сборная России по гандболу на Олимпиаде-2020 в Токио.
Фото: AP/TASS

09:20

При счете 7:9 сборная России оказывается в большинстве. И гол! Анна Вяхирева точна! 8:9!

09:18

7:8 - уже проигрываем. Это и есть гандбольные качели

09:16

Дмитриева вышла на ударную позицию и поразила ворота соперниц - 7:6!

09:15

Вратарь сборной России Анна Седойкина отражает опасный бросок! 

09:15

6:6! Дмитриева делает счет равным!

09:14

Екатерина Ильина вышла со скамейки запасных, пробила семиметровый (гол!) и вернулась на скамейку обратно - 5:6!

09:14

Право на семиметровый удар получила Россия. Но при счете 4:6

09:12

Дарья Дмитриева точна - 4:5

09:12

3:5

09:10

Оставшиеся в меньшинстве француженки все же смогли разыграть мяч так, чтобы без видимых (для диванного, типа меня, эксперта) помех точно завершить атаку броском - 3:4, наши проигрывают

09:08

3:3. Не смогли россиянки развить преимущество, а две результативные атаки пропустили

09:04

3:1 в пользу сборной России! Это Анна Вяхирева точна в контратаке!

09:04

2:1 - вперед выходят россиянки!

09:04

Виктория Калинина, вставшая в ворота вместо Анны Седойкиной, отразила сейчас семиметровый удар!

09:02

Сравнила счет Полина Ведехина - 1:1. Вскоре Франция забила вновь, но гол не засчитали

09:01

Первый гол - на счету француженок. Но не с игры, а с гандбольного пенальти. Россия проигрывает 0:1

09:01

Матч Россия - Франция начался!

08:59

Женская сборная США в трех партиях разобралась с Бразилией в финальном матче волейбольного турнира (и, к сведению, стала чемпионом Олимпиады). Стремление американок объяснимо: надо успеть к просмотру финального матча женского гандбольного турнира Россия - Франция!!!

08:57

Кениец Элиуд Кипчоге пошел (побежал?) на принцип: соблюсти все правила социальной дистанции. В мужском марафоне он оторвался ото всех и прибежал к финишу в одиночестве! Поздравляем чемпиона!

08:56

Сейчас идут оставшиеся финалы в боксерских турнирах. Увы, без участия наших

08:53

08:52

08:50

Сейчас за золото олимпийского турнира борьбу ведут волейболистки. Команда США выиграла у бразильянок две партии, выигрывает и в третьей - 17:9. Кажется, я догадываюсь, в какую из Америк - Северную или Южную - улетят золотые медали

08:46

Реакция руководителя Всероссийской федерации художественной гимнастики

08:45

Жаль, конечно. Но все же поздравим россиянок с медалью. Они заслужили похвалу и слова благодарности в с вой адрес.

08:45

Впервые с 1996 года Россия без золота в обеих дисциплинах - личном и командном многоборье

08:44

Одну медаль мы сегодня уже выиграли - серебро в групповом многоборье в художественной гимнастике. Или: проиграли здесь золото

08:43

Сегодня - заключительный соревновательный день, мы начинаем текстовую трансляцию незадолго до старта матча женских сборных России и Франции по гандболу. Действующий чемпион Олимпиады (Россия) против действующего серебряного призера

08:42

Увы, подходит к концу летняя Олимпиада-2020 в Токио

08:42

Всем здравствуйте!

Олимпиада-2020

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