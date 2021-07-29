Поиск

Российские рапиристки выиграли золото в командном турнире

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по фехтованию победила Францию в финале командного турнира в рамках летней Олимпиады-2020.

Результат финала - 45:34 в пользу россиянок.

Цвета российской команды в этом матче защищали Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова

Таким образом, российские спортсмены завоевали с начала Игр 8 золотых медалей, 11 серебряных и 8 бронзовых.

Новость дополняется

Олимпиада-2020

Новости
Олимпиада-2020

Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале олимпийского турнира

Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале олимпийского турнира
Олимпиада-2020

Волейболистки сборной России победили Китай

Олимпиада-2020

Российский дзюдоист Ильясов выиграл бронзу ОИ-2020 в весе до 100 кг

Российский дзюдоист Ильясов выиграл бронзу ОИ-2020 в весе до 100 кг

"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований

"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований
Олимпиада-2020

Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира Олимпиады

Олимпиада-2020

Кудерметова и Веснина не смогли выйти в финал парного разряда

Олимпиада-2020

Двукратный чемпион мира в прыжках с шестом Кендрикс покинул ОИ из-за ковида

Олимпиада-2020

Российские рапиристки вышли в финал командного турнира

Олимпиада-2020

Россиянин Колесников завоевал бронзу в заплыве на 100 м вольным стилем

Олимпиада-2020

Россиянки Орябинская и Степанова завоевали серебро ОИ в академической гребле

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код