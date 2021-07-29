Российские рапиристки выиграли золото в командном турнире
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по фехтованию победила Францию в финале командного турнира в рамках летней Олимпиады-2020.
Результат финала - 45:34 в пользу россиянок.
Цвета российской команды в этом матче защищали Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова
Таким образом, российские спортсмены завоевали с начала Игр 8 золотых медалей, 11 серебряных и 8 бронзовых.
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