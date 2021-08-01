Поиск
Фехтование13:30Женщины, Финал  Россия ФранцияПодробнееСтрельба06:00Женщины, Финал  Швейцария Россия РоссияПодробнее

Российский боксер Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Имам Хатаев стал обладателем бронзовой медали боксерского турнира на Играх-2020 в Токио.

В полуфинальной схватке с британцем Бенджамином Уиттекером в весовой категории до 81 кг россиянин потерпел поражение. Поскольку на олимпийских турнирах по боксу бои за третье место не проводятся, Хатаев автоматически получает бронзу.

Теперь на счету российских спортсменов 38 медалей – 11 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых.

Олимпиада-2020

Новости
Олимпиада-2020

Гимнастка Симона Байлз отказалась от участия в очередном финале

Олимпиада-2020

Легкоатлетка Клишина получила травму и покинула арену на инвалидной коляске

Олимпиада-2020

Российские пловцы остались без медалей в комбинированных эстафетах

Олимпиада-2020

Олимпиада. 1 августа. Онлайн

Олимпиада. 1 августа. Онлайн

"Локомотив" обыграл ЦСКА во втором туре чемпионата России по футболу

Олимпиада-2020

Три медали завоевали россияне в очередной день Игр-2020 в Токио

Три медали завоевали россияне в очередной день Игр-2020 в Токио
Олимпиада-2020

Швейцарская теннисистка Бенчич выиграла Олимпиаду

Олимпиада-2020

Российские саблистки выиграли золото в командном турнире

Российские саблистки выиграли золото в командном турнире
Олимпиада-2020

Российский боксер Магомедалиева вышла в полуфинал и гарантировала себе медаль

В Токио покинувших без разрешения Олимпийскую деревню лишили аккредитации

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код