Российский боксер Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Имам Хатаев стал обладателем бронзовой медали боксерского турнира на Играх-2020 в Токио.
В полуфинальной схватке с британцем Бенджамином Уиттекером в весовой категории до 81 кг россиянин потерпел поражение. Поскольку на олимпийских турнирах по боксу бои за третье место не проводятся, Хатаев автоматически получает бронзу.
Теперь на счету российских спортсменов 38 медалей – 11 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых.