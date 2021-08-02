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Стрельба02:30Мужчины, Финал  Китай Россия СербияПодробнее

Россиянки Войнова и Шмелева завоевали бронзу в командном спринте в велотреке

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские гонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева показали третий результат в командном спринте в велотреке на летних Олимпийских играх в Токио.

В заезде за бронзовую медаль они опередили соперниц из Нидерландов.

Время россиянок – 32,252 секунды.

В финальном заезде сборная Китая (время – 31,895 секунды) оказалась быстрее Германии (31,980).

Таким образом, число наград, завоеванных россиянами на олимпийских соревнованиях в Токио, достигло 46: из них 12 золотых, 20 серебряных, 14 бронзовых медалей.

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