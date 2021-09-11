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Российские чемпионы и призеры ОИ получат ключи от автомобилей BMW

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийским медалистам вручат ключи от автомобилей BMW, сообщил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

"Золото - X5 в различных комплектациях, серебро - X3 очень мощный, это практически как гоночные машины. Бронза - это тоже X3, но чуть-чуть пониже уровнем комплектации", - сказал он журналистам в субботу в преддверии церемонии награждения олимпийцев в Кремле.

В этот раз, отметил он, фонд постарался учесть даже количество и качество медалей - некоторые спортсмены имеют по две золотые медали, - и это отразилось на комплектациях автомобилей, ключи от которых вручат спортсменам.

Олимпиада-2020 Токио Александр Катушев

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