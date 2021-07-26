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Еще один дзюдоист снялся с ОИ, чтобы не встречаться с израильтянином

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Суданский дзюдоист Мохамед Абдалрасул отказался продолжать участвовать в олимпийском турнире, поскольку его следующим соперником должен стать израильтянин Тохар Бутбуль

Как отмечает Daily Mail, ранее алжирец Фетхи Нурин также снялся с соревнований, после того как его следующим соперником стал дзюдоист из Израиля. Причем на чемпионате мира 2019 года Нурин уже отказывался от борьбы, чтобы не встретиться в поединке с Бутбулем.

Алжирец заявил, что его отказ - это протест против действий Израиля в Палестине.

Абдалрасул не уточняет, по какой причине отказался от продолжения борьбы.

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