Россиянин Рылов с олимпийским рекордом выиграл заплыв на 200 м

Он стал двукратным олимпийским чемпионом

Россиянин Рылов с олимпийским рекордом выиграл заплыв на 200 м Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Евгений Рылов финишировал первым в финальном заплыве на 200 м на спине в рамках летних Олимпийских игр в Токио и принес отечественной команде девятую золотую медаль.

При этом он установил олимпийский рекорд – 1 минута 53,27 секунды.

Вторым с отставанием в 0,88 секунды финишировал американец Райан Мерфи. Третьим – британец Люк Гринбанк (+1,45).

Таким образом, Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом: на ОИ-2020 ранее он выиграл "золото" в заплыве на 100 м на спине. Также на его счету имеется серебро Игр в Токио в эстафете.

Теперь в активе сборной России на Играх-2020 30 медалей – 9 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых.