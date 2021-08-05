Российский боксер Батыргазиев выиграл золото Олимпиады

Это 15-я золотая медаль в активе россиян на Играх-2020

Российский боксер Альберт Батыргазиев (в синем) Фото: Buda Mendes/Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Альберт Батыргазиев стал чемпионом летних Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг.

В финале он победил американца Дюка Рэгана.

Это 15-я золотая медаль в копилке сборной России на Играх в Токио. Помимо этого, россияне заработали 21 серебряную и 19 бронзовых медалей.

Таким образом, сборная России поднялась на пятое место в медальном зачете, опередив Великобританию. У обеих команд одинаковое число золотых медалей, однако британцы уступают по числу серебряных (18) и бронзовых (16) наград.