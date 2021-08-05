Российский боксер Батыргазиев выиграл золото Олимпиады
Это 15-я золотая медаль в активе россиян на Играх-2020
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Альберт Батыргазиев стал чемпионом летних Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг.
В финале он победил американца Дюка Рэгана.
🥇ЭТО ЗОЛОТО!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 5, 2021
Альберт Батыргазиев (до 57 кг) победил в финале 🇺🇸 Дюка Рэгана со счетом 5:0!#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/5gb495b0wm
Это 15-я золотая медаль в копилке сборной России на Играх в Токио. Помимо этого, россияне заработали 21 серебряную и 19 бронзовых медалей.
Таким образом, сборная России поднялась на пятое место в медальном зачете, опередив Великобританию. У обеих команд одинаковое число золотых медалей, однако британцы уступают по числу серебряных (18) и бронзовых (16) наград.