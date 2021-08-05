Российский борец вольного стиля Сидаков вышел в финал ОИ
Он обеспечил себе минимум серебряную медаль
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Заурбек Сидаков вышел в финал олимпийских соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.
В полуфинале он нанес поражение представителю Казахстана Данияру Кайсанову.
Таким образом, российский спортсмен обеспечил себе как минимум серебряную медаль Игр в Токио.
Финал, в котором Сидаков встретится с Магомедхабиомб Кадимагомедовым из Белоруссии, пройдет 6 августа.