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Российский борец вольного стиля Сидаков вышел в финал ОИ

Он обеспечил себе минимум серебряную медаль

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Заурбек Сидаков вышел в финал олимпийских соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.

В полуфинале он нанес поражение представителю Казахстана Данияру Кайсанову.

Таким образом, российский спортсмен обеспечил себе как минимум серебряную медаль Игр в Токио.

Финал, в котором Сидаков встретится с Магомедхабиомб Кадимагомедовым из Белоруссии, пройдет 6 августа.

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