Российский боксер Магомедалиева стала бронзовым призером ОИ
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Зенфира Магомедалиева завоевала бронзовую медаль летней Олимпиады в Токио в женских соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг.
В полуфинале она потерпела поражение от китаянки Ли Цянь. Поскольку в олимпийских соревнованиях по боксу бои за третье место не проводятся, российский боксер автоматически стала бронзовым призером.
Таким образом, россияне к настоящему моменту завоевали на Играх-2020 59 наград – 16 золотых, 22 серебряные, 21 бронзовая.
Зенфира Магомедалиева, к сожалению, уступает в полуфинальном бою со счётом 0:5— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 6, 2021
Но тем не менее Зенфира завоевывает первую медаль дня – бронзу! 🥉 Это 59-я медаль для нашей команды!
Спасибо за самоотдачу, Зенфира, спасибо за медаль!🙏🏻#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/EfQlw8MP6s