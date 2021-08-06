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Российский боксер Магомедалиева стала бронзовым призером ОИ

Российский боксер Магомедалиева стала бронзовым призером ОИ
Российский боксер Магомедалиева стала бронзовым призером ОИ
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Зенфира Магомедалиева завоевала бронзовую медаль летней Олимпиады в Токио в женских соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг.

В полуфинале она потерпела поражение от китаянки Ли Цянь. Поскольку в олимпийских соревнованиях по боксу бои за третье место не проводятся, российский боксер автоматически стала бронзовым призером.

Таким образом, россияне к настоящему моменту завоевали на Играх-2020 59 наград – 16 золотых, 22 серебряные, 21 бронзовая.

Олимпиада-2020 в Токио

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