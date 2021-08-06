Италия впервые в истории выиграла ОИ в легкоатлетической эстафете 4х100 м

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мужская сборная Италии завоевала золото летних Олимпийских игр в легкоатлетическом забеге 4х100 м.

Это историческое достижение для итальянской команды: ранее она ни разу не становилась победителем Олимпийских игр в этой дисциплине, до этого она один раз завоевывала серебро, два раза – бронзу. Предыдущая награда – бронзовая медаль – была завоевана на Олимпиаде-1948 в Лондоне. Женская сборная Италии медали в этой дисциплине не выигрывала.

При этом итальянцы вырвали золото на финишном створе.

Что творят итальянские бегуны 🤯🤯🤯



Вырвали историческую победу на последних метрах! В эстафете 4x100 м Италия не попадала в призы с 1948 года, а золото и вовсе никогда не брала.



Сегодня эти парни сделали невозможное. pic.twitter.com/XuRVFJEMDn — Матч ТВ (@MatchTV) August 6, 2021

Чаще всех мужскую эстафету на ОИ выигрывала сборная США – 15 раз; СССР, Великобритания и Ямайка – по два раза, Германия, Тринидад и Тобаго, Канада, Италия – по разу.

В женской эстафете 4х100 м сборная США становилась победителем эстафеты 11 раз, ГДР – два раза, восемь сборных – по разу. СССР и Россия не побеждали.

Что касается ОИ-2020, серебро в мужской эстафете завоевала Великобритания, бронзу – Канада. Женскую эстафету выиграла команда Ямайки, второе и третье места заняли США и Великобритания соответственно.