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Италия впервые в истории выиграла ОИ в легкоатлетической эстафете 4х100 м

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мужская сборная Италии завоевала золото летних Олимпийских игр в легкоатлетическом забеге 4х100 м.

Это историческое достижение для итальянской команды: ранее она ни разу не становилась победителем Олимпийских игр в этой дисциплине, до этого она один раз завоевывала серебро, два раза – бронзу. Предыдущая награда – бронзовая медаль – была завоевана на Олимпиаде-1948 в Лондоне. Женская сборная Италии медали в этой дисциплине не выигрывала.

При этом итальянцы вырвали золото на финишном створе.

Чаще всех мужскую эстафету на ОИ выигрывала сборная США – 15 раз; СССР, Великобритания и Ямайка – по два раза, Германия, Тринидад и Тобаго, Канада, Италия – по разу.

В женской эстафете 4х100 м сборная США становилась победителем эстафеты 11 раз, ГДР – два раза, восемь сборных – по разу. СССР и Россия не побеждали.

Что касается ОИ-2020, серебро в мужской эстафете завоевала Великобритания, бронзу – Канада. Женскую эстафету выиграла команда Ямайки, второе и третье места заняли США и Великобритания соответственно.

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