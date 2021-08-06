Матыцин назвал успешным выступление российской команды в Токио

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин поблагодарил спортсменов Команды Олимпийского комитета России за успешное выступление на летней Олимпиаде в Токио.

"Я прежде всего хочу от имени всех болельщиков, всей России поблагодарить наших спортсменов, всю команду, которая сейчас выступает, показывая, с моей точки зрения, выдающиеся достижения. Многие достижения, которые мы показали, можно назвать историческими. У нас широкий спектр наград по многим видам спорта. Поэтому мы удовлетворены результатом, я считаю выступление успешным", - сказал Матыцин в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

Глава Минспорта отметил, что россияне побили рекорд по числу медалей, установленный на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро (55 медалей, 19 - золотых).

На Олимпиаде в Токио Команда ОКР уже завоевала 62 медали, из которых 17 золотых. Российские спортсмены занимают пятое место в медальном зачете.

Матыцин также высказал сожаление относительно того, что российские флаг не поднимали на Олимпиаде, а гимн не звучал в честь побед спортсменов РФ.

"Я бы не сказал, что прессинг оказывался на нашу сборную. Да, конечно, на этих играх и на последующих играх в Пекине национальный флаг РФ не будет подниматься в честь побед наших спортсменов, и гимн РФ не будет звучать, но спортсмены понимают, что любовь и патриотизм - это внутренние все ощущения. От того, что первый концерт Чайковского в честь победителей исполняется, и от того, что флаг Олимпийского комитета России взмывает, какая-то горечь есть (...), но отношение к чести защищать нашу родину на Олимпийских играх, оно абсолютно не стало меньше", - сказал Матыцин.

"А давление, которое испытывали - ну, мы знаем, что российские спортсмены, вообще отечественные спортсмены всегда демонстрировали пример проявлений героизма и в самых сложных условиях. Поэтому не думаю, что здесь какие-то факторы очень негативно повлияли на выступления спортсменов. Они сделали их более мотивированными", - добавил он.

Олимпиада завершится 8 августа.