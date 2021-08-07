Олимпиада TOKYO 2020

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Пляжный волейбол04:00Мужчины, Финал  Норвегия РоссияПодробнее

Женская сборная России по водному поло уступила Венгрии в матче за бронзу

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские ватерполистки проиграли соперницам из Венгрии в матче за третье место Олимпийских игр, проходящих в Токио.

Результат встречи - 11:9 в пользу сборной Венгрии.

В случае победы сборная России могла стать трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, ранее россиянки занимали третье место на олимпийских турнирах в 2000 и 2016 годах.

В финальном матче, который начнется в субботу в 10:30 мск, встретятся сборные Испании и США.

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