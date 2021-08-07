Женская сборная России по водному поло уступила Венгрии в матче за бронзу
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские ватерполистки проиграли соперницам из Венгрии в матче за третье место Олимпийских игр, проходящих в Токио.
Результат встречи - 11:9 в пользу сборной Венгрии.
В случае победы сборная России могла стать трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, ранее россиянки занимали третье место на олимпийских турнирах в 2000 и 2016 годах.
В финальном матче, который начнется в субботу в 10:30 мск, встретятся сборные Испании и США.