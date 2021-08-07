Сборная Испании стала бронзовым призером олимпийского турнира по гандболу

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Гандболисты из Испании обыграли соперников из Египта в матче за третье место Олимпийских игр, проходящих в Токио.

Испанцы одержали победу со счетом 33:31.

Самыми результативными игроками встречи стали испанец Алеш Гомес и египтянин Ахмед Эль-Ахмар, которые набрали по 8 очков.

Испания стала четырехкратным бронзовым призером Олимпийских игр.

Финал пройдет в субботу и начнется в 15:00 мск, в нем встретятся Франция и Дания.