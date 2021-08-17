Контент Олимпиады-2020 на YouTube набрал почти 200 млн часов просмотра

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Контент, связанный с летними Олимпийскими играми-2020 в Токио, на видеохостинге YouTube в пять раз превысил показатели Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, говорится в поступившем в "Интерфакс" пресс-релизе Google Россия.

"За время Олимпийских игр контент на данную тему набрал около 200 миллионов часов просмотра. Это в 5 раз больше, чем было во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Пользователи пересматривали самые яркие моменты и активно делились ими на YouTube. Видео с хештегом #tokyo2020 набирали более 190 миллионов просмотров в день, охватывая 33 вида спорта", - говорится в сообщении.

Канал "YouTube Olympics" стал самым популярным среди всех официальных социальных платформ Олимпийских игр по количеству просмотров и их общему времени.

"Число подписчиков канала увеличилось с 6 до 7,9 миллионов", - подчеркивается в релизе.

Отмечается, что свой вклад в контент внесли и сами участники соревнований, которые "ежедневно снимали влоги о своих буднях во время Олимпийских игр".

"Один из них — Том Дейли, британский прыгун в воду, получивший золотую медаль на играх в Токио. На его канал подписано более миллиона подписчиков, а видео с хештегом #DaleyDiaries собрали свыше 4,3 миллиона просмотров. Ролики его друга Роммеля Пачеко получили за время Олимпийских игр миллион просмотров, при этом 14% трафика принесли короткие видео, загруженные на сервис YouTube Shorts. Ролики на канале другого спортсмена, Риса Маккленагана, собрали 1,4 миллиона просмотров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Олимпийский комитет России (ОКР) проанализировал, видео с какими видами спорта чаще всего загружались на русскоязычный YouTube во время Игр. По данным ОКР, тройкой самых популярных видео спорта стали бокс, борьба и художественная гимнастика.

Олимпиада-2020 в Токио прошла с 23 июля по 8 августа.