Минспорта пообещало отстаивать участие в ОИ отстраненных российских пловцов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минспорта РФ делает все возможное, чтобы отстоять для участия в Олимпийских играх интересы российских пловцов, временно отстраненных из-за нарушений антидопинговых правил, сообщил журналистам в Хабаровске министр спорта России Олег Матыцин.

"Как бы ситуация ни складывалась не только с представителями плавания, мы максимально делаем возможное, чтобы защитить их интересы. Юридически обоснованная позиция - обязательное условие. Еще важным фактором является прямая и конструктивная коммуникация с международной федерацией, в данном случае это международная федерация плавания", - отметил в четверг министр, находящийся на Дальнем Востоке.

По его словам, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников держит ситуацию на контроле. Матыцин выразил надежду, что все вопросы будут успешно решены и российские пловцы примут участие в токийской Олимпиаде.

Как ранее сообщила пресс-служба FINA, международная федерация плавания временно отстранила российских пловцов Вернику Андрусенко и Александра Кудашева, которые отобрались на летнюю Олимпиаду в Токио, из-за нарушений антидопинговых правил.

Их причастность к нарушению антидопинговых правил основана на доказательствах, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством, которое изучает данные Московской антидопинговой лаборатории.