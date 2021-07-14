Отобравшихся на ОИ двух российских пловцов временно отстранили из-за допинга

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация плавания временно отстранила российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева, которые отобрались на летнюю Олимпиаду в Токио, из-за нарушений антидопинговых правил, о чем стало известно в ходе изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба FINA.

"Спортсмены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев, заявленные для участия в соревнованиях по плаванию на Олимпиаде в Токио, были временно отстранены из-за заявления о нарушениях антидопинговых правил", - говорится в сообщении.

Их причастность к нарушению антидопинговых правил основана на доказательствах, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством, которая изучает данные Московской антидопинговой лаборатории.