Олимпиада TOKYO 2020

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Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила Японию

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Японии в женском турнире в рамках проходящих в Токио летних Олимпийских игр.

Результат матча – 21:18 в пользу россиянок.

Позднее в субботу российская команда сыграет с Китаем. Также ее соперницами являются баскетболистки сборных Сербии, Нидерландов, Латвии, Польши и Бельгии. Команды, занявшие первые два места, напрямую выходят в полуфинал, еще четыре сыграют в четвертьфинале.

Игры в Токио пройдут до 8 августа. Сборная России после решений CAS, запрещающих отечественным атлетам выступать с государственной символикой РФ, участвует в Играх под флагом Олимпийского комитета России.

Хроника 22 апреля – 24 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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