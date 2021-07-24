Олимпиада. 24 июля. Онлайн
11 комплектов наград будет разыграно в субботу на Играх в Токио
А Анастасия Галашина квалифицировалась в финал в стрельбе из винтовки из 10 метров. Надеемся на ее победу! Старт финала ожидается сегодня позднее
Движуха в академической гребле: россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская попали в число полуфиналисток в парных двойках. Удачи им там!
Накануне в столице Японии прошла церемония открытия Игр, вашему вниманию с удовольствием представляем галерею с яркими ее кадрами
Открытие Олимпиады-2020 в Токио— Интерфакс (@interfax_news) July 23, 2021
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Будем вас по ходу дела предупреждать/оповещать, своевременно радовать вас информацией об (надеюсь) успехах наших спортсменов
Также сегодня на утро глядя ожидаются матчи с участием россиян в командно-игровых видах спорта: матчи Россия - Китай в женском и мужском баскетболе 3х3, волейбольная встреча Россия - Аргентина среди мужчин
Так, первая ракетка России (и вторая - мира) Даниил Медведев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, Аслан Карацев встретится с американцем Томми Полом, Анастасия Павлюченкова - с итальянкой Сарой Эррани
Сегодня будет разыграно 11 комплектов наград, борьбу за которые поведут и россияне! В том числе состоятся соревнования в рамках квалификационных турниров. В частности, в бой/поединки вступают представители большого тенниса
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию первого медального дня Олимпийских игр-2020 в Токио!
Доброго времени суток, уважаемые любители спорта!