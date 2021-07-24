Олимпиада TOKYO 2020

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Олимпиада. 24 июля. Онлайн

11 комплектов наград будет разыграно в субботу на Играх в Токио

Олимпиада. 24 июля. Онлайн
Олимпиада. 24 июля. Онлайн
Фото: Damon Coulter/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

04:06

А Анастасия Галашина квалифицировалась в финал в стрельбе из винтовки из 10 метров. Надеемся на ее победу! Старт финала ожидается сегодня позднее

04:04

Движуха в академической гребле: россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская попали в число полуфиналисток в парных двойках. Удачи им там!

03:51

Накануне в столице Японии прошла церемония открытия Игр, вашему вниманию с удовольствием представляем галерею с яркими ее кадрами

03:48

Будем вас по ходу дела предупреждать/оповещать, своевременно радовать вас информацией об (надеюсь) успехах наших спортсменов

03:45

Также сегодня на утро глядя ожидаются матчи с участием россиян в командно-игровых видах спорта: матчи Россия - Китай в женском и мужском баскетболе 3х3, волейбольная встреча Россия - Аргентина среди мужчин

03:42

Так, первая ракетка России (и вторая - мира) Даниил Медведев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, Аслан Карацев встретится с американцем Томми Полом, Анастасия Павлюченкова - с итальянкой Сарой Эррани

03:40

Сегодня будет разыграно 11 комплектов наград, борьбу за которые поведут и россияне! В том числе состоятся соревнования в рамках квалификационных турниров. В частности, в бой/поединки вступают представители большого тенниса

03:39

"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию первого медального дня Олимпийских игр-2020 в Токио!

03:39

Доброго времени суток, уважаемые любители спорта!

Олимпиада-2020

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