Сборная России завоевала первую медаль в Токио-2020

Анастасия Галашина стала серебряным призером в стрельбе из винтовки

Анастасия Галашина (ОКР) во время финальных соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Галашина стала серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио, заняв второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

В решающей стрельбе она, имея до этого преимущество по баллам, уступила китаянке Цянь Ян. Представительница Китая в итоге выиграла золотую медаль с олимпийским рекордом, набрав 251,8 балла. У россиянки 251,1 балла.

Обладательницей бронзовой медали стала швейцарка Нина Кристен (230,6)

Таким образом, в копилке российской команды есть первая медаль Игр.

Официально стартовавшая 23 июля Олимпиада в Токио будет проходить до 8 августа.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию соревновательного дня.