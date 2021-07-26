Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписание Весь спорт
Поиск

Олимпиада. 26 июля. Онлайн

В понедельник на Играх в Токио будет разыгран 21 комплект наград

Олимпиада. 26 июля. Онлайн
Олимпиада. 26 июля. Онлайн
Фото: Ueslei Marcelino - Pool/Getty Images

06:23

Вести с волейбольных полей. Россия переломила ход игры во второй партии и выиграла сет - 27:25!

06:21

Стоп! Какая Австрия? Австралия же! Третье место заняла Австралия!

06:14

Эстафету выигрывает сборная США, время американской команды – 3 минуты 8,97 секунды. Второй с отставанием в 1,14 секунды стала Италия. Третьей финишировала Австрия, уступившая победителям 1,25 секунды.

Сборная России стала седьмой, она проиграла первому месту 3,23 секунды.

06:12

Лидирует сейчас сборная США, а россияне теряют позиции свои и опускаются на седьмое место

06:11

Но теперь мы уже на промежуточном пятом месте

06:10

Россия плывет пока третьей - вслед за Францией и США

06:10

В смысле, эстафета началась!

06:09

Поплыли!

06:07

Сейчас также идет матч мужского волейбольного турнира США - Россия. Первую партию выиграла российская команда - 25:23. Во второй партии наши пока проигрывают - 17:19

06:04

В составе эстафетной команды наших пловцов будут задействованы Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников. Если будет медаль, мне будет сложно назвать это сенсацией

05:45

Сегодня - очередной соревновательный день. Знаменосец сборной России Софья Великая уже вышла в 1/8 финала в соревновании саблисток. Она - чемпион предыдущих Олимпийских игр

05:42

Я б тоже поплавал, тем более - в олимпийском бассейне

05:38

Через полчаса, однако, пройдет мужская эстафета 4х100 м вольным стилем с участием сборной России. Она квалифицировалась в финал с восьмым временем. Но почему бы не надеяться на то, что пик формы нашей команды придется именно на финал?

05:38

Точнее, часть из них уже разыграна - среди пловцов. Состоялись финальные заплывы в тех стартах, куда россияне, увы не попали

05:31

Сегодня в столице Японии будет разыгран 21 комплект наград

05:31

"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного дня в рамках летних Олимпийских игр в Токио!

05:31

Здравствуйте, уважаемые любители спорта!

Олимпиада-2020

Новости по теме

Олимпиада Tokyo 2020

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Россиянка Дериглазова завоевала серебро ОИ в соревновании рапиристок

Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады

Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады

Медведев и Карацев проиграли в первом круге парного разряда Олимпиады

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады

Женская сборная России по стрельбе из лука гарантировала себе медаль ОИ

Первая ракетка мира Барти проиграла в первом круге Олимпиады

Российские гандболистки сыграли вничью с Бразилией на ОИ

Австралия установила рекорд мира на ОИ в женской эстафете по плаванию

Стрелок Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020

Стрелок Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020

Фотогалереи

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Россиянка Дериглазова завоевала серебро ОИ в соревновании рапиристок

Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады

Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады

Медведев и Карацев проиграли в первом круге парного разряда Олимпиады

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады

Женская сборная России по стрельбе из лука гарантировала себе медаль ОИ

Первая ракетка мира Барти проиграла в первом круге Олимпиады

Российские гандболистки сыграли вничью с Бразилией на ОИ

Австралия установила рекорд мира на ОИ в женской эстафете по плаванию

Стрелок Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020

Стрелок Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');