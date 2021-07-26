Олимпиада. 26 июля. Онлайн
В понедельник на Играх в Токио будет разыгран 21 комплект наград
Вести с волейбольных полей. Россия переломила ход игры во второй партии и выиграла сет - 27:25!
Стоп! Какая Австрия? Австралия же! Третье место заняла Австралия!
Эстафету выигрывает сборная США, время американской команды – 3 минуты 8,97 секунды. Второй с отставанием в 1,14 секунды стала Италия. Третьей финишировала Австрия, уступившая победителям 1,25 секунды.
Сборная России стала седьмой, она проиграла первому месту 3,23 секунды.
Лидирует сейчас сборная США, а россияне теряют позиции свои и опускаются на седьмое место
Но теперь мы уже на промежуточном пятом месте
Россия плывет пока третьей - вслед за Францией и США
В смысле, эстафета началась!
Поплыли!
Сейчас также идет матч мужского волейбольного турнира США - Россия. Первую партию выиграла российская команда - 25:23. Во второй партии наши пока проигрывают - 17:19
В составе эстафетной команды наших пловцов будут задействованы Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников. Если будет медаль, мне будет сложно назвать это сенсацией
Сегодня - очередной соревновательный день. Знаменосец сборной России Софья Великая уже вышла в 1/8 финала в соревновании саблисток. Она - чемпион предыдущих Олимпийских игр
Я б тоже поплавал, тем более - в олимпийском бассейне
It's Day 3? of the @Olympics #Tokyo2020— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 25, 2021
Today will feature 2?9? events with 1?4? of those awarding medals!??#UnitedByEmotion #StrongerTogether pic.twitter.com/8DrBzU4XT1
Через полчаса, однако, пройдет мужская эстафета 4х100 м вольным стилем с участием сборной России. Она квалифицировалась в финал с восьмым временем. Но почему бы не надеяться на то, что пик формы нашей команды придется именно на финал?
Точнее, часть из них уже разыграна - среди пловцов. Состоялись финальные заплывы в тех стартах, куда россияне, увы не попали
Сегодня в столице Японии будет разыгран 21 комплект наград
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного дня в рамках летних Олимпийских игр в Токио!
Здравствуйте, уважаемые любители спорта!