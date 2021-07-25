Олимпиада TOKYO 2020

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Россиянка Дериглазова завоевала серебро ОИ в соревновании рапиристок

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российская фехтовальщица Инна Дериглазова стала серебряным призером Олимпиады-2020 в соревновании рапиристок.

В финале россиянка потерпела поражение от американки Ли Кифер.

Ранее бронзовую медаль в этой дисциплине заработала россиянка Лариса Коробейникова.

Таким образом, в копилке российской команды на летней Олимпиаде-2020 1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены после решения CAS выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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