Россиянка Дериглазова завоевала серебро ОИ в соревновании рапиристок
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российская фехтовальщица Инна Дериглазова стала серебряным призером Олимпиады-2020 в соревновании рапиристок.
В финале россиянка потерпела поражение от американки Ли Кифер.
Ранее бронзовую медаль в этой дисциплине заработала россиянка Лариса Коробейникова.
Таким образом, в копилке российской команды на летней Олимпиаде-2020 1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
Игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены после решения CAS выступают под флагом Олимпийского комитета России.