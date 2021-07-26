Три золотые медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Россия - на четвертом месте в общем зачете

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пять медалей, из них три золотые, по одной серебряной и бронзовой, завоевали спортсмены в понедельник на летних Олимпийских играх в Токио.

Обладателями наград высшего достоинства стали саблистка София Позднякова, российские гимнасты Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян, выигравшие командный турнир в многоборье, а также тхэквондист Максим Храмцов.

Серебряным призером стала саблистка Софья Великая, уступившая в финале Поздняковой.

Бронзу завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев, ставшие третьими в синхронных прыжках с трамплина в воду.

Теперь в активе сборной России 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. С этими показателями команда занимает четвертое место в медальном зачете.

На первом месте идет Япония (8, 2, 3), на втором – США (7, 3, 4), на третьем – Китай (6, 5, 7).