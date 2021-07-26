Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду

Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду Фото: Tom Pennington/Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали бронзовыми призерами Олимпиады в Токио, показав третий результат в синхронных прыжках в воду с 10 м.

Они заработали 439,92 балла.

Первое место заняли британцы Том Дейли и Мэттью Ли (471,81), второе – представители Китая Цао Юань и Чэнь Айсэнь (450,78).

Таким образом, в копилке российской команды на Олимпиаде в настоящий момент 1 золотая, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.