Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира Олимпиады
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Уго Умбера в четвертьфинале Олимпийских игр, проходящих в Токио.
Встреча, продолжавшаяся 2 часа 32 минуты, завершилась с результатом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу Хачанова.
Хачанов занимает 25-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Умбер - 28-ю.
В полуфинале Хачанов встретится с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым (2) и испанцем Пабло Карреньо-Буста (11).