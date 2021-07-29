Олимпиада TOKYO 2020

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Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира Олимпиады

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Уго Умбера в четвертьфинале Олимпийских игр, проходящих в Токио.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 32 минуты, завершилась с результатом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу Хачанова.

Хачанов занимает 25-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Умбер - 28-ю.

В полуфинале Хачанов встретится с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым (2) и испанцем Пабло Карреньо-Буста (11).

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