Песков переадресовал МОК вопрос об отказе Первого канала транслировать ОИ в Крыму

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Вопрос трансляции мероприятий Олимпиады в интернете на территории Крыма находится в компетенции Международного олимпийского комитета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о ситуации с трансляцией подняли журналисты в ходе общения с Песковым. Представителя Кремля спросили, в курсе ли в Кремле отказа "Первого канала" от этой трансляции.

"Права регулируются МОК, (он) автор прав теле- и интернет-вещания и иных трансляций. Это все регулируется МОК. Поэтому здесь у "Первого канала" роли нет никакой абсолютно", - сказал Песков.