Сборная Австралии по баскетболу вышла в полуфинал Олимпиады
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Австралийские баскетболисты обыграли соперников из Аргентины в четвертьфинальном матче Олимпийских игр, проходящих в Токио.
Встреча завершилась с результатом 97:59 (18:22, 21:11, 21:15, 37:11). Больше всех очков набрал австралиец Пэтти Миллс, на счету которого 18 баллов.
Соперником Австралии по полуфиналу станет сборная США.
Еще одним полуфиналистом стала сборная Франции, обыгравшая Италию со счетом 84:75 (20:25, 23:17, 21:12, 20:21). Итальянец Симоне Фонтеккио стал самым результативным игроком встречи, набрав 23 очка.
В полуфинале французы сыграют против Словении.
Полуфинальные матчи пройдут 5 августа.