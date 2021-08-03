Сборная Испании по футболу вышла в финал Олимпиады

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании обыграли соперников из Японии в полуфинальном матче Олимпиады в Токио.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев. Команды не смогли забить мячей в основное время, в дополнительное время сильнее оказались игроки из Испании.

Победу испанцам принес гол Марко Асенсио, забитый на 115-й минуте.

В финале сборная Испании сыграет с Бразилией, матч состоится 7 августа.

Япония 6 августа сыграет против Мексики в матче за третье место.