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Российские гимнастки впервые выиграли золото ОИ в командном многоборье

Российские гимнастки впервые выиграли золото ОИ в командном многоборье
Фото: Jamie Squire/Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото летней Олимпиады-2020 в Токио, заняв первое место в командном многоборье.

Российская команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла.

Второе место заняла сборная США, третьей стала команда Великобритании.

Это шестая золотая медаль в активе сборной России на Играх в Токио.

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