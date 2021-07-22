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Режиссер церемонии открытия ОИ в Токио уволен накануне мероприятия

Режиссер церемонии открытия ОИ в Токио уволен накануне мероприятия
Режиссер церемонии открытия ОИ в Токио уволен накануне мероприятия
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Режиссер церемонии открытия Олимпиады в Токио Кентаро Кобаяши уволен, хотя само мероприятие пройдет уже завтра - в пятницу, 23 июля.

Как сообщает "Би-би-си", причиной этого стало старое видео из 1990-х, на котором запечатлен Кобаяши, отпускающий шутки про холокост.

Кобаяши ранее был комиком, и его шутки и заявления и ранее вызывали критику.

Сам режиссер уже выступил с заявлением после увольнения, в котором подчеркнул, что шутки не должны доставлять людям неприятные эмоции. "Я понимаю, что был не прав, а выбор слов был глупым. Я очень сожалею об этом", - заявил Кобаяши.

Режиссер был уволен всего через несколько дней после того, как команду, занимающуюся подготовкой церемонии, покинул композитор. Его уличили в том, что он в школе издевался над одноклассниками с инвалидностью.

В марте уволился креативный директор Хироши Сасаки. Он заявил, что известная своей полнотой японская актриса и комик Наоми Ватанабе могла бы выступить в роли Olympig ("олимпийский поросенок").

В феврале свой пост покинул глава оргкомитета Йосиро Мори, который заявил, что женщины слишком много говорят, а совещания с их участием затягиваются.

Oрганизаторам приходится работать на фоне роста числа заболевших коронавирусом. Зараженные есть и среди спортсменов, и среди официальных лиц. По данным на 22 июля, 91 аккредитованный на Игры сдал положительный тест на COVID-19.

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