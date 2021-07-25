Олимпиада TOKYO 2020

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Австралия установила рекорд мира на ОИ в женской эстафете по плаванию

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная Австралии по плаванию с мировым рекордом выиграла эстафету 4х100 м вольным стилем на летних Олимпийских

Время команды – 3 минуты 29,69 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал также австралийкам, он же был и олимпийским – 3 минуты 20,65 секунды.

Второе место в эстафете в Токио заняла сборная Канады с отставанием в 3,09 секунды, третье – команда США (+3,12).

Кроме того, ранее в воскресенье прошли финальные заплывы в других дисциплинах. Их призеры:

- 400 м, вольный стиль, мужчины: 1.Ахмед Хафнауи (Тунис), 2.Джек Маклафлин (Австралия), 3.Киран Смит (США);

-400 м, комплексное плавание, мужчины: 1.Чейз Калиш (США), 2.Джей Литерденд (США), 3.Брендон Смит (Австралия);

- 400 м, комплексное плавание, женщины: 1.Юи Охаси (Япония), 2.Эмма Веянт (США), Хали Фликингер (США).

Олимпиада-2020

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