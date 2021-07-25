Олимпиада. 25 июля. Онлайн
В Токио в воскресенье разыграют 18 комплектов наград
В гандбольном матче Россия - Бразилия счет 20:19 в пользу наших, идет второй тайм
Подробности!
Стрелок Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020,— Интерфакс (@interfax_news) July 25, 2021
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Виталина Бацарашкина - Олимпийский чемпион!!!
Все идет к тому, что Бацарашкина будет как минимум медалистом Игр!!
После очередной стрельбы у нее уже третий промежуточный результат!
Так, что происходит? На пятое место откатывается россиянка.
Что касается нашего стрелка Бацарашкиной, она пока идет с вторым результатом!
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На равных идет гандбольный матч - 11:11. Верим в наших!
Но сейчас играет и женская сборная России по гандболу, она - действующий олимпийский чемпион! Ее соперник - Бразилия. Это первый их матч в рамках группового этапа ОИ-2020. Впереди наши - 9:7
Начался финал в женской стрельбе из пневматического пистолета с участием россиянки Виталины Бацарашкиной!
Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в четвертьфинал ОИ, победив в 1/8 финала Украину!
Соревнования по серфингу проводятся в таком живописном месте
??Tsurigasaki Surfing Beach— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 25, 2021
This is your #Tokyo2020 #Surfing venue and the sight that welcomes the first surfers in #Olympics history #StrongerTogether | #UnitedByEmotion | @ISAsurfing pic.twitter.com/G8FR07TVhh
Американец Чейз Калиш завоевал золотую медаль ОИ-2020 финишировав первым в комплексном плавании на 400 м.
Время спортсмена - 4 минуты 09,42 секунды.
Серебряным призером стал его соотечественник Джей Литерленд, отставший на 0,86 секунды.
Третьим стал австралиец Брендон Смит (+0,96).
Таким образом, в копилке сборной США появились первые медали Олимпиады.
Team USA have their first gold medal of #Tokyo2020!— Olympics (@Olympics) July 25, 2021
Chase Kalisz wins Olympic #Swimming gold in the men's 400m individual medley.#StrongerTogether @fina1908 @TeamUSA pic.twitter.com/9u56hwBYji
Теперь слегка о грустном: женская сборная России по волейболу проиграла Италии в матче кругового турнира - 0:3 (23:25, 19:25, 14:25).
Предпочитаю начинать работу с позитива: россиянка Виталина Бацарашкина вышла в финал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м! Поздравляем!
Сегодня будет обещано разыграть 11 комплектов наград!
Мы начинаем текстовую второго медального дня Олимпийских игр в Токио!
Здравствуйте, уважаемые любители спорта!