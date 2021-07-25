Олимпиада TOKYO 2020

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Олимпиада. 25 июля. Онлайн

В Токио в воскресенье разыграют 18 комплектов наград

Олимпиада. 25 июля. Онлайн
Олимпиада. 25 июля. Онлайн
Фото: Matthias Hangst/Getty Images

06:09

В гандбольном матче Россия - Бразилия счет 20:19 в пользу наших, идет второй тайм

06:08

Подробности!

05:52

Виталина Бацарашкина - Олимпийский чемпион!!!

05:42

Все идет к тому, что Бацарашкина будет как минимум медалистом Игр!!

05:35

После очередной стрельбы у нее уже третий промежуточный результат!

05:33

Так, что происходит? На пятое место откатывается россиянка.

05:27

Что касается нашего стрелка Бацарашкиной, она пока идет с вторым результатом!

05:27

Анна Вяхирева в строю после травмы- это хорошо

05:26

На равных идет гандбольный матч - 11:11. Верим в наших!

05:18

Но сейчас играет и женская сборная России по гандболу, она - действующий олимпийский чемпион! Ее соперник - Бразилия. Это первый их матч в рамках группового этапа ОИ-2020. Впереди наши - 9:7

05:16

Начался финал в женской стрельбе из пневматического пистолета с участием россиянки Виталины Бацарашкиной!

05:11

Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в четвертьфинал ОИ, победив в 1/8 финала Украину!

05:04

Соревнования по серфингу проводятся в таком живописном месте

04:58

Американец Чейз Калиш завоевал золотую медаль ОИ-2020 финишировав первым в комплексном плавании на 400 м.

Время спортсмена - 4 минуты 09,42 секунды.

Серебряным призером стал его соотечественник Джей Литерленд, отставший на 0,86 секунды.

Третьим стал австралиец Брендон Смит (+0,96).

Таким образом, в копилке сборной США появились первые медали Олимпиады.

04:40

Теперь слегка о грустном: женская сборная России по волейболу проиграла Италии в матче кругового турнира - 0:3 (23:25, 19:25, 14:25).

04:39

Предпочитаю начинать работу с позитива: россиянка Виталина Бацарашкина вышла в финал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м! Поздравляем!

04:36

Сегодня будет обещано разыграть 11 комплектов наград!

04:35

Мы начинаем текстовую второго медального дня Олимпийских игр в Токио!

04:35

Здравствуйте, уважаемые любители спорта!

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

15
Олимпиада-2020

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