Олимпиада TOKYO 2020

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Стрелок Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020

Она установила олимпийский рекорд

Стрелок Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020
Виталина Бацарашкина
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Виталина Бацарашкина стала победителем Олимпийских Игр-2020 в Токио, заняв первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Ее результат – 240,3 балла.

Таким образом, в копилке российской команды теперь есть первая золотая медаль ОИ. Также на ее счету по одной серебряной и бронзовой медали.

Второе место в стрельбе заняла Антоанета Костадинова (239,4) из Болгарии, третье – представительница Китая Цзян Жаньсинь (218,0).

Олимпиада-2020 проходит в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены после решения CAS выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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