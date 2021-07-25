Стрелок Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020
Она установила олимпийский рекорд
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Виталина Бацарашкина стала победителем Олимпийских Игр-2020 в Токио, заняв первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
Ее результат – 240,3 балла.
Таким образом, в копилке российской команды теперь есть первая золотая медаль ОИ. Также на ее счету по одной серебряной и бронзовой медали.
Второе место в стрельбе заняла Антоанета Костадинова (239,4) из Болгарии, третье – представительница Китая Цзян Жаньсинь (218,0).
Олимпиада-2020 проходит в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены после решения CAS выступают под флагом Олимпийского комитета России.