Российские гандболистки сыграли вничью с Бразилией на ОИ
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Бразилии в матче первого тура группового этапа Олимпиады в Токио.
Результат встречи – 24:24 (14:12).
Российская команда выступает на турнире в качестве действующего олимпийского чемпиона. На групповом этапе ей также предстоит сыграть со Швецией (27 июля), Венгрией (29 июля), Францией (21 июля) и Испанией (2 августа).
Выход в плей-офф обеспечит место в первой четверке группы.