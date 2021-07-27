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Российский тхэквондист Ларин выиграл золото Олимпиады

Российский тхэквондист Ларин выиграл золото Олимпиады
Российский тхэквондист Ларин выиграл золото Олимпиады
Фото: Maja Hitij/Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Владислав Ларин выиграл золотую медаль олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг.

В финале он оказался сильнее спортсмена из Северной Македонии Деяна Георгиевски (15:9).

Бронзу в этой категории завоевали южнокореец Ин Кё Дон и кубинец Рафаэль Альба Кастильо.

Накануне Максим Храмцов стал лучшим в весовой категории до 80 кг, завоевав таким образом первое золото для российских спортсменов в тхэквондо.

Таким образом в неофициальном медальном зачете российская команда закрепилась на четвертом месте с 18 медалями, из которых 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые. Лидируют США, Китай и Япония - у этих стран по 9 золотых медалей.

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