Российский тхэквондист Ларин выиграл золото Олимпиады

Российский тхэквондист Ларин выиграл золото Олимпиады Фото: Maja Hitij/Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Владислав Ларин выиграл золотую медаль олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг.

В финале он оказался сильнее спортсмена из Северной Македонии Деяна Георгиевски (15:9).

Бронзу в этой категории завоевали южнокореец Ин Кё Дон и кубинец Рафаэль Альба Кастильо.

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🥇 Владислав Ларин (ОКР)

🥈 Деян Георгиевский (Северная Македония)

🥉 Рафаэль Кастильо (Куба) и Ин Кё Дон (Южная Корея)

⠀#Olympics #Tokyo2020 #Taekwondo pic.twitter.com/7ckxDRfQB0 — Олимпийские игры (@Olympic) July 27, 2021

Накануне Максим Храмцов стал лучшим в весовой категории до 80 кг, завоевав таким образом первое золото для российских спортсменов в тхэквондо.

Таким образом в неофициальном медальном зачете российская команда закрепилась на четвертом месте с 18 медалями, из которых 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые. Лидируют США, Китай и Япония - у этих стран по 9 золотых медалей.