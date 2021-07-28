Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт
Поиск

По ошибке праздновавшая победу велогонщица выиграла следующий заезд

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Нидерландская велогонщица Аннемик ван Влейтен стала победительницей шоссейной гонки с раздельным стартом на Играх-2020 в Токио.

Дистанцию 22,1 км она преодолела за 30 минут 13,49 секунды.

Ее соотечественница Анна ван дер Брегген завоевала бронзу с отставанием в 1 минуту 1,63 секунды. Серебряным призером стала представительница Швейцарии Марлен Рейсер, уступившая ван Влейтен 56,47 секунды.

Для ван Влейтен это вторая медаль на Играх в столице Японии. Ранее она заняла второе место в групповой гонке. Ее финиш тогда оказался курьезным: спортсменка из Нидерландов не заметила, как австрийка Анна Кизенхофер уехала в отрыв. Нидерландка думала, что финишировала первой, и стала праздновать победу. Но ей все же сообщили, что она – серебряный призер, а не победитель.

Олимпиада-2020

Новости по теме

Олимпиада Tokyo 2020

Женская сборная России по баскетболу 3х3 стала серебряным призером

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ-2020 в личном многоборье

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ-2020 в личном многоборье

Российская дзюдоистка Таймазова выиграла бронзу Олимпиады

Женская сборная России по баскетболу 3х3 вслед за мужской вышла в финал

Сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал

Кузнецов и Шлейхер заняли последнее место в прыжках в воду с трамплина

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале теннисного турнира

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале теннисного турнира

Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира ОИ

Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира ОИ

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем

Фотогалереи

Олимпиада-2020 в Токио
14

Олимпиада-2020 в Токио

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Женская сборная России по баскетболу 3х3 стала серебряным призером

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ-2020 в личном многоборье

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ-2020 в личном многоборье

Власти Токио выявили самый высокий с начала пандемии прирост случаев COVID-19

Власти Токио выявили самый высокий с начала пандемии прирост случаев COVID-19

Российская дзюдоистка Таймазова выиграла бронзу Олимпиады

Женская сборная России по баскетболу 3х3 вслед за мужской вышла в финал

Сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал

Кузнецов и Шлейхер заняли последнее место в прыжках в воду с трамплина

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале теннисного турнира

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале теннисного турнира

Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира ОИ

Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира ОИ

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');