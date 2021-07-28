По ошибке праздновавшая победу велогонщица выиграла следующий заезд

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Нидерландская велогонщица Аннемик ван Влейтен стала победительницей шоссейной гонки с раздельным стартом на Играх-2020 в Токио.

Дистанцию 22,1 км она преодолела за 30 минут 13,49 секунды.

Ее соотечественница Анна ван дер Брегген завоевала бронзу с отставанием в 1 минуту 1,63 секунды. Серебряным призером стала представительница Швейцарии Марлен Рейсер, уступившая ван Влейтен 56,47 секунды.

Для ван Влейтен это вторая медаль на Играх в столице Японии. Ранее она заняла второе место в групповой гонке. Ее финиш тогда оказался курьезным: спортсменка из Нидерландов не заметила, как австрийка Анна Кизенхофер уехала в отрыв. Нидерландка думала, что финишировала первой, и стала праздновать победу. Но ей все же сообщили, что она – серебряный призер, а не победитель.