Олимпиада TOKYO 2020

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Сборная России по волейболу победила Бразилию

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России нанесли поражение соперникам из команды Бразилии в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира в Токио-2020.

Результат встречи – 3:0 (25:22, 25:20, 25:20) в пользу россиян.

Это третья победа российской команды на турнире. Набрав 9 очков, она лидирует в группе В. На втором месте находится команда США (6), Бразилия – на третьей строчке (5). Далее идут Франция (4), Аргентина (3), Тунис (0).

Для выхода в плей-офф необходимо попасть в первую четверку.

Следующий матч сборная России проведет против Франции 30 июля.

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