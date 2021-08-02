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50 медалей завоевали россияне со старта Олимпиады

50 медалей завоевали россияне со старта Олимпиады
Российская гимнастка Ангелина Мельникова
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Число медалей, которые выиграли российские спортсмены с начала летних Олимпийских игр в Токио, в понедельник достигло половины сотни.

Из них две серебряные и четыре бронзовые медали отечественные атлеты заработали в отчетный соревновательный день.

Наши на Олимпиаде 2020 в Токио

Серебряным призером стали Сергей Каменский в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с 50 м и гимнаст Денис Аблязин в опорном прыжке.

Бронзовые медали завоевали велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева в командном спринте на треке, гимнастка Ангелина Мельникова в вольных упражнениях, а также борцы греко-римского стиля Сергей Емелин (в весовой категории до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

Теперь на счету команды России 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей. С этими показателями она занимает пятое место в медальном зачете.

Лидирует по-прежнему Китай (29, 17, 16). Россию также опережают сборные США (22, 25, 17), Японии (17, 6, 10) и Австралии (14, 4, 5).

По общему числу наград (50) Россия занимает третье место вслед за США (64) и Китаем (62). Идущая четвертой Великобритания отстает от России на 15 медалей по общему числу и на одну – по количеству наград общего достоинства.

Российские триумфаторы Олимпиады-2020

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Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла. Российский пловец Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золотую медаль в финальных заплывах на 100 и на 200 метров на спине.Мужская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном турнире в многоборье. Россияне Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян заработали 262,500 балла.Россиянин Максим Храмцов стал победителем летних Олимпийских игр-2020 в Токио, выиграв соревнования среди тхэквондистов в весовой категории до 80 кгВиталина Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020. Россиянка заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив олимпийский рекорд.Россиянин Владислав Ларин выиграл золотую медаль олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кгЖенская сборная России по фехтованию победила Францию в финале командного турнира рапиристок. Цвета российской команды в этом матче защищали Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.Ольга Никитина, София Позднякова и Софья Позднякова стали обладательницами золота в командном турнире саблисток. Для Поздняковой это вторая победа на Играх в Токио: ранее она выиграла индивидуальный турнир по фехтованию на саблях.Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио в миксте, победив в финале соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.
Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла.
Олимпиада-2020

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