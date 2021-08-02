50 медалей завоевали россияне со старта Олимпиады

Российская гимнастка Ангелина Мельникова Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Число медалей, которые выиграли российские спортсмены с начала летних Олимпийских игр в Токио, в понедельник достигло половины сотни.

Из них две серебряные и четыре бронзовые медали отечественные атлеты заработали в отчетный соревновательный день.

Серебряным призером стали Сергей Каменский в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с 50 м и гимнаст Денис Аблязин в опорном прыжке.

Бронзовые медали завоевали велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева в командном спринте на треке, гимнастка Ангелина Мельникова в вольных упражнениях, а также борцы греко-римского стиля Сергей Емелин (в весовой категории до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

Теперь на счету команды России 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей. С этими показателями она занимает пятое место в медальном зачете.

Лидирует по-прежнему Китай (29, 17, 16). Россию также опережают сборные США (22, 25, 17), Японии (17, 6, 10) и Австралии (14, 4, 5).

По общему числу наград (50) Россия занимает третье место вслед за США (64) и Китаем (62). Идущая четвертой Великобритания отстает от России на 15 медалей по общему числу и на одну – по количеству наград общего достоинства.