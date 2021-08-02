Россиянин Семенов завоевал бронзу в греко-римской борьбе в весе до 130 кг
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов выиграл бронзовую медаль летней Олимпиады в Токио в весовой категории до 130 кг.
В своем поединке россиянин победил чилийца Ясмани Акосту Фернандеса.
Другим обладателем бронзовой медали стал турок Рыза Каяалп.
Золото завоевал кубинец Михаин Лопес Нуньес, победивший в финале грузина Якоба Каджая.
Число медалей, завоеванных россиянами на Играх-2020, достигло 50, из них 12 золотых, 21 серебряных, 17 бронзовых.